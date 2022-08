Junge Römer feiern anders: Patrouillenschiff bei Fest in Tulln

Werbung

Einmal am Ruder eines echten römischen Patrouillenschiffes sitzen, während einem der Wind durch die Haare bläst – diese einmalige Chance bekamen die Besucher des großen Römerfestes in Tulln geboten. Möglich gemacht wurde dies durch das internationale Projekt „Living Danube Limes“ unter der Leitung der Universität für Weiterbildung Krems.

Unterwegs entlang des Donaulimes von Bayern bis Rumänien, war Tulln der einzige Pilotstandort der „Danuvina Alacris“ in Österreich. Der Bau dauerte zwei Jahre und wurde in Handarbeit nach Vorbild eines spätantiken hölzernen Schiffes angefertigt – zum Teil mit extra dafür gebauten Römerwerkzeugen.

Rekonstruiertes Römerlager vor dem Nibelungendenkmal

Dass dieses Event aber nicht nur für Fans altertümlicher Geschichte interessant war, wurde schon klar, wenn man den Blick über das Gelände an der Donaulände schweifen ließ. Vor der malerischen Kulisse des Nibelungendenkmals gab es ein rekonstruiertes Römerlager, wo die Mitglieder des Vereins „Legio 13 Geminum“ mit Leidenschaft nachgebaute antike Waffen, Werkzeuge und andere Gerätschaften vorstellten.

„Wir betreiben das Hobby zum Teil schon seit 30 Jahren. Das Meiste bauen wir selber, nur manche Sachen wie beispielsweise Schwertklingen müssen wir zukaufen“, erklärte Konrad Köchling von der 22 Mitglieder umfassenden Gruppe. Mitmachstationen für Kinder rundeten das Programm ab und sorgten dafür, dass für die ganze Familie etwas dabei war.

Anlass für das ambitionierte Projekt war die Aufnahme des Donaulimes in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes. Rupert Breitwieser, Unterwasserarchäologe und Spezialist für antike Schifffahrt an der Universität Salzburg, erklärte dazu: „Wir sind Teil des Living Danube Limes Projektes. Dabei geht es um unser gemeinsames Kulturerbe, das uns auch mit den Staaten verbindet, in denen jetzt wieder Krieg ist und die zum Römischen Reich gehört haben.“

Die Aufgabe von Breitwieser und seinem Team war die Entwicklung einer App mit Informationen zu allen Orten, die in Österreich und Deutschland Teil des Limes waren.

„Ich habe es sehr interessant gefunden, dass sie die Donau und den Transport mit dem Schiff aus dieser Zeit erforschen und als alternative Möglichkeit zur Beförderung wieder nutzen“, meinte dazu die Besucherin Sissy Mader.

