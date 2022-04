Lkw-Lenker in Köngisbrunn am Wagram verletzt .

Am Freitagvormittag blieb ein mit Mulden beladener Lastwagen in einer Eisenbahnunterführung in Königsbrunn am Wagram stecken. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.