Gastronomie öffnet: Unterschiedliche Reaktionen im Tullner Bezirk

Diesen Freitag, 17. Dezember, endet der Lockdown für die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe. Gasthäuser, Bistros und Kaffeehäuser, Beisl und Co. dürfen dann wieder von Geimpften und Genesenen betreten werden. Somit dürfen alle Gastronomiebetriebe wieder aufsperren.

DaCapo wird nicht mehr öffnen

Ein Tullner Lokal sperrt allerdings nicht mehr auf: Das DaCapo in der Kirchengasse steckt in einem Insolvenzverfahren. Aufgrund der fehlenden Begleichung einer Ratenzahlung wurde der Mietvertrag nicht verlängert.

Der bisherige Betreiber des Lokals, Daniel Pöchhacker, ist enttäuscht: „Ohne diesen letzten Lockdown hätte ich die Rate von 1.000 Euro aufbringen können.“ So schließen sich nun die Pforten des Nachtklubs für immer.

Nicht ganz so schlimme Auswirkungen hatte der vierte Lockdown für andere Betriebe im Tullner Bezirk:

Beim Tullner Bio am Platz wird es dann wieder zwei Menüs inklusive Niedersetzen im Bistro statt nur enem Menü zum Mitnehmen geben.

Hashtag: Gastronomie ist mehr als relevant!

Auf die ab Freitag geltenden strengen Sicherheitsmaßnahmen aber auch auf die essenzielle wirtschaftliche Bedeutung der Gastronomie weist die Initiative #wirsindmehralsrelevant hin. Zwei der Initiatoren sind Bernhard Ott (Weingut Ott, Feuersbrunn) und Josef Floh (Gastwirtschaft Floh, Langenlebarn).

Unter dem Hashtag #wirsindmehralsrelevant senden die Köche, Hoteliers, Gemüse- und Weinbauern, Fleischhauer und Schnapsbrenner überzeugende und aufrüttelnde Botschaften in die sozialen Medien (Video: www.youtube.com/watch?v=aB Fnp-Cmjpo).

Nicht zuletzt diesen Satz: An unseren Tischen findet die Versöhnung, nicht die Spaltung der Gesellschaft statt! „Die seelische Gesundheit einer Region ist von den Wirtshaustischen abhängig“, davon ist Josef Floh überzeugt.

Gemischte Gefühle hat Wen Shu Chen, Geschäftsführer des japanischen Restaurants Yanagi in der Tullner Citypassage und des „Asia Noodel House“ in der Rosenarcade: „Im Yanagi hatten wir Essen zum Mitnehmen. Das war nicht ganz schlecht. Auch die Miet- und Personalkosten sind nicht ganz so hoch im Vergleich zu anderen Lokalen. Aber im Nudelhaus hatten wir null Umsatz.“ Daher hofft er jetzt auf eine Reduktion der Miete.

Nicht viel anders gestaltet sich die Lage für die Gastronomen am Wagram. Hier herrscht aber vor allem auch Skepsis, wie man das Weihnachts- und Feiertagsgeschäft in der kurzen Zeit kompensieren kann.

Raimund Mann vom Landgasthof Mann in Königsbrunn glaubt, dass die Öffnungsschritte zu spät kommen, um das Weihnachtsgeschäft noch retten zu können. Landgasthof Mann

So sieht Raimund Mann, Gastronom aus Königsbrunn, die Situation: „Es ist in dieser kurzen Zeit nicht mehr aufholbar.“ Auch Alexander Wieser, Winzer aus Fels am Wagram, meint, dass die Öffnungsschritte zu spät kommen: „Vor allem für die Weihnachtsfeiern.“

Etwas optimistischer beurteilt Adi Ehrentraud von der Ignaz Pleyel Gesellschaft die Lage: „Wir sind überglücklich, dass der Lockdown zu Ende ist, und wir wieder durchatmen können.“