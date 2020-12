Der Handel durfte bereits öffnen, Gastronomiebetriebe und Hotels bleiben aber weiterhin bis voraussichtlich 7. Jänner geschlossen.

„Die gesetzlichen Vorgaben müssen wir akzeptieren, wir versuchen, aus der Situation das Beste zu machen“, erklärte Gastronom Josef Floh zum verlängerten Lockdown. Der Kontakt mit den Kunden wird aber weiterhin gehalten, Liefer- und Abholservice sowie ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt soll „den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Christian Pöck vom Adlerbräu in Tulln ist sich sicher, dass es „für die Gastro besser ist, denn sämtliche Weihnachtsfeiern fallen weg und aus Angst gehen viele Leute nicht ins Gasthaus.“ Bis Weihnachten wird fleißig weitergekocht, für das Abhol- und Lieferservice. Vom 24. Dezember bis 6. Jänner ist das Adlerbräu geschlossen.

Bis zuletzt hoffte Thomas Baumgartlinger auf eine Öffnung der Gastronomie. „Es ist schade, aber wir halten weiterhin unser Liefer- und Abholservice aufrecht.“ Zu den Feiertagen am 24., 25. und 26. Dezember wird es Weihnachtsmenüs geben, „immer ein anderes.“ Auch für Silvester gibt es ein Special. Da der beliebte Champagnerstand beim Café Wagner nicht stattfinden kann, werden Packages mit Sekt und Brötchen zum Abholen oder Liefern angeboten. „Sehr praktisch, einfach in den Kühlschrank stellen, herausnehmen und genießen.“ Endlich wieder „normal aufsperren“ möchte Rudolf Köckeis sein Gasthaus Reif in Judenau: „Ich sehe das nicht ein, gerade in der Gastronomie gibt es die wenigsten Ansteckungen.“

Die Tourismuswirtschaft ist in ganz Österreich stark angeschlagen. „Lockdowns und Reisewarnungen von heute auf morgen machen eine Planung in der Hotellerie derzeit fast unmöglich“, so Diamond City Hotelmanager Christian Guzy. „Wenn wir zu Neujahr kein unschönes Erwachen erleben, haben wir eine gute Chance auf eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“, hofft Guzy. Wichtig ist natürlich auch, „dass der Messe- und Seminarbetrieb wieder starten kann und die wechselseitigen Reisebeschränkungen aufgehoben werden.“