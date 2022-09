Paula Maringer führt VP-Geschäfte im Bezirk Tulln

Geboren in Oberösterreich, lebt seit 2004 in Neuaigen („Wie das so ist, ich bin meiner Liebe gefolgt“), verheiratet , ein Sohn (17 Jahre), ist diplomierte Krankenschwester (ein Beruf, den sie zehn Jahre lang ausübte) und seit 20 Jahren in der Privatwirtschaft im

Außendienst tätig.

Politisch: Ortsvorsteherin von Neuaigen, seit 2020 Stadträtin für Gesundheit, Pflege und Agrar