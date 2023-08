Sieghartskirchen investiert in neuen Kommunalmäher

Um die Mäharbeiten in der Marktgemeinde Sieghartskirchen schneller erledigen zu können, wurde ein leistungsstarker Kommunalmäher angeschafft. Die Pflege der Grünflächen stellt im Sommer eine immer größere Herausforderung dar, da das rasche Wachstum immer öfter Mäharbeiten erfordert. So sind mehrere Bauhof-Teams täglich im Einsatz, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Der neue Mähtraktor der Marke Husqvarna zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Wendigkeit aus, was ihn für den Einsatz auf kommunalen Flächen sinnvoll macht. „Die Pflege unserer Grünflächen ist eine wichtige Aufgabe, die wir mit größter Sorgfalt erfüllen wollen. Der neue Mähtraktor wird unserem Bauhofteam helfen, die Mäharbeiten noch effizienter und zeitsparender zu erledigen. So können wir unsere schönen Grünflächen in der Gemeinde noch besser pflegen und den Bürgern weiterhin ein attraktives Umfeld bieten", erklärt Bürgermeisterin Josefa Geiger.