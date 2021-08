Im Rahmen des diesjährigen Marktfestes wurde im Gemeindeamt eine ganz besondere Künstlerin vorgestellt: Lore Vitelaru. Die gebürtige Rumänin lebt seit vielen Jahren in der Marktgemeinde, ist aber vor allem für ihre heilsamen Massagen vielen Menschen bekannt.

„Jedes Bild ist für mich das Einfangen eines Moments, einer Stimmung, ein Blick in meine Seele“, sagt Lore Vitelaru. „Wenn ich male, bin ich mit mir selbst in Einklang. Die Malerei öffnet mir Türen zu höheren Sphären, weg von der begrenzten Realität, hinein in einen spirituellen Raum, der mir die Möglichkeit gibt, mit etwas Höherem in Kontakt zu treten und Frieden zu empfangen.“

Zur Vernissage der Ausstellung konnte Bürgermeister Alfred Riedl auch Innenminister Karl Nehammer sowie Bezirkshauptmann Andreas Riemer begrüßen. Sie zeigten sich beeindruckt von den Arbeiten der Künstlerin, die vorwiegend in Acryl und Öl auf Leinwand malt. Sie verwendet aber auch Gegenständliches, wie im Bild „Muscheln am Meer“.

Lore Vitelaru ist aber auch eine international anerkannte Schriftstellerin, verfasst seit vielen Jahren Gedichte und Prosa. Was kaum bekannt ist: Sie hat bisher über 30 Bücher geschrieben.

2016 wurde sie mit dem Pokal des European Poetry Festival ausgezeichnet, 2018 war sie Gewinnerin des internationalen Wettbewerbs „Our Poetry Archive“ und 2018 wurde sie mit dem zweiten Preis bei der Poetry World Championship ausgezeichnet, an der Autoren aus England, Polen, Serbien, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich teilgenommen haben.