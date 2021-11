Fern dem Rathaus: Ortschef Benedikt positiv getestet

Jetzt hat es auch den Kirchberger Bürgermeister Wolfgang Benedikt erwischt – trotz Impfung! Die Ansteckung mit dem Corona-Virus erfolgte bei einer Kommandositzung der Feuerwehren der Marktgemeinde Kirchberg. Obwohl von allen Sitzungsteilnehmern ein 3G-Nachweis gefordert wurde.

„Von 22 Teilnehmern wurden in den Tagen nach der Sitzung zehn positiv auf das Virus getestet“, so Benedikt zur NÖN. Sein Krankheitsverlauf war gar nicht so leicht. Er hatte knapp 40 Grad Fieber, was sich nach einigen Tagen aber abflachte. Auch Benedikts Familie wurde in der Folge angesteckt.

Was Wolfgang Benedikt, dem es mittlerweile wieder besser geht, als Winzer und Weinhändler besonders schmerzt: Sein Geruchs- und Geschmacksinn ist ihm zumindest vorläufig abhanden gekommen.