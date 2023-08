Andacht beim Hauberkreuz

Es ist schon Tradition, dass zu Maria Himmelfahrt Gläubige aus Zwentendorf zum Hauberkreuz kommen, um innezuhalten und zu beten. Heuer war es zum 33. Mal, dass unter dem Motto „Maria begegnen“ die Andacht von Pfarrer Kazimierz Sanocki und Pastoralassistentin Barbara Berger gehalten wurde. Damit die Gläubigen nicht stehen mussten, stellten junge Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kleinschönbichl Sesseln aus dem Gemeinschaftshaus auf.

Das Hauberkreuz steht südlich von Kleinschönbichl in der Nähe der Müllverbrennungsanlage. Das Kreuz, das unbeachtet in einem Acker lag, wurde 1991 auf Initiative vom damaligen Landesrat Josef Mohnl von Zwentendorfer Bürgern restauriert und an diesem idyllischen Platz aufgestellt. Franz Kargl pflegte und hegte den Platz 30 Jahre lang und seit drei Jahren hat diesen Dienst Florian Kaufmann übernommen.