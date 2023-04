Veranstaltung unter dem Motto: „Falke und Pferd“

Unter dem Motto „Falke und Pferd“ veranstaltete der Union Pferdesportverein Zwentendorf, der Sieghartskirchner Union-Verein Falke & Pferd und der Falkenhof Aigner einen Grundkurs über die Falknerei zu Pferden.

In drei Kurstagen wurden die Grundlagen der Falknerkunde am Falkenhof Heldenberg vermittelt, ein Reittraining mit Falkenattrappen, Hunden und Greifvogel in Maria Ponsee abgehalten und ein jagdlicher Ausritt und eine Kutschenfahrt mit Falken, Vogelhunden und Jagdhornbläsern von der Jagdhornbläsergruppe Tullnerfeld zur Bärndorfer Hütte durchgeführt.

Dabei wurde auch der Ablauf einer Beizjagd simuliert. Das ist eine Jagd mit Greifvögeln auf Wild in deren natürlichem Lebensraum. Ursprünglich jagten nomadische Reitervölker der zentralasiatischen Hochsteppe bereits vor 3.500 bis 4.000 Jahren mit Steinadlern. Die Falknerei und Windhunde machten es möglich, an Wildstücke heranzukommen. Durch die Völkerwanderung gelangte die Falknerei von Zentralasien nach Europa.

Im Barock erlebte die Falknerei ihre Hochblüte und wurde zur Jagdkunst erhoben. 1950 wurde der Österreichische Falknerbund gegründet und eine besondere Errungenschaft ist die Aufnahme der Falknerei in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Dieses Kulturerbe gilt es zu wahren, daher hat der Verein „Falke & Pferd“ mit anderen österreichischen Falknervereinen dieses kulturelle Handwerk - der Kunst mir Vögeln zu jagen - weitergeführt.

