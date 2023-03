Stadt Tulln beschließt Paket für Bahnhofstraße

Farbenfrohe Transparente machen die Bahnhofstraße sichtbarer und schirmen die Baustelle von den Gehwegen ab.

Baustellengewinnspiel in der Cities-App: Von 3. März bis 30. April kann man seinen in der Bahnhofstraße, Kirchengasse oder Karlsgasse getätigten Einkauf zurückgewinnen. Es nehmen all jene App-Nutzer teil, die in diesem Zeitraum Rechnungen von den teilnehmenden Betrieben über die App gescannt haben. Pro 20-Euro-Einkauf wandert ein Los in den Topf. Die Gewinner werden Ende März sowie Ende April gezogen.

Straßenmusik und Artisten an den Wochenenden : Ab März sind immer wieder Straßenmusiker und -artisten speziell in der Bahnhofstraße unterwegs:

- Samstag, 4.3., 10.30-12 Uhr: Zirkuswerkstatt

- Samstag, 18.3., 10-12 Uhr: Straßenmusik mit SaxoBen

- Freitag, 7.4., 15-17 Uhr: Osterhase auf Stelzen

- Samstag, 15.4., 10-12 Uhr: Riesen-Seifenblasen

- Samstag, 6.5., 10.30-12.30 Uhr: Blumenmädchen auf Stelzen

- Samstag, 13.5., 10-12 Uhr und 13-15 Uhr: Rosen zum Muttertag vom Rosenkavalier

- Samstag, 27.5., 10.30-12 Uhr: Theaterrad der Puppenbühne Träumeland - Kindertheater

Social Media Marketing: Eine lokale Influencerin nimmt Follower der Social Media Kanäle der Stadtgemeinde mit auf Einkaufstour und macht Lust auf einen Shoppingtag.