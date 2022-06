Bezirk Tulln wappnet sich für den Blackout

Werbung

Das gemeinsame Ziel von Bezirkshauptmannschaft und NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) ist klar: Jede Gemeinde bekommt ein maßgeschneidertes Maßnahmenpaket, außerdem sollen alle Bürgerinnen und Bürger im Bezirk lernen können, wie sie sich für ein Blackout wappnen können.

Tulln wird so der erste Bezirk des Landes sein, in dem es flächendeckend für alle Gemeinden Info-Veranstaltungen gibt, wie Bezirkshauptmann Andreas Riemer und Landtagsabgeordneter und NÖZSV-Vizepräsident Bernhard Heinreichsberger ankündigen.

„Wir möchten, dass jede Gemeinde ihren Maßanzug geschneidert bekommt.“ Judenau-Baumgartens Bürgermeister Georg Hagl und Zwentendorfs Vizebürgermeister Horst Scheed

In vier Gemeinden – nämlich Atzenbrugg, Würmla, Reidling und Zwentendorf – haben die Bürger-Infoveranstaltungen schon stattgefunden, in den anderen 18 Gemeinden wird es sie in den nächsten Wochen geben. Der klare Tenor der Expertinnen und Experten: „Wer vorbereitet ist, braucht keine Angst vor einem Blackout zu haben. Wer vorgesorgt hat – mit Vorräten, Kochmöglichkeiten, Radio – und sich familienintern organisiert hat, wird ein Blackout weniger zu spüren bekommen.“

Auch die Gemeindeverwaltungen wappnen sich: Mitte Juni gibt es gezielte Beratungstage für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Bezirks mit Schwerpunkten für den eigenen Ort – die Herausforderungen sind nämlich nicht für jede Kommune gleich. Gibt es etwa große Wohnbauten oder Industrieanlagen, ist die Situation anders als in einem Ort mit hauptsächlich Einfamilienhäusern oder Landwirtschaft.

„Wir möchten, dass jede Gemeinde ihren Maßanzug geschneidert bekommt“, sagen unisono Judenau-Baumgartens Bürgermeister Georg Hagl für den NÖ Gemeindebund und Zwentendorfs Vizebürgermeister Horst Scheed für den NÖ Gemeindevertreterverband, „je besser alle vorbereitet sind, desto weniger Auswirkungen wird es geben- für den Einzelnen und für die Gemeinschaft.“

Bezirkshauptmann Riemer betont: „Nur wenn im Ernstfall alle an einem Strang ziehen, lässt sich ein Blackout möglichst schadlos bewältigen – ohne zusätzliche Spannungen, ohne unnötigen Schaden, ohne gravierende Langzeitwirkungen. Darum sind wir froh, dass es gelungen ist, im Bezirk Tulln alle 22 Gemeinden ins Boot zu holen und so auch allen Bürgerinnen und Bürgern Infoveranstaltungen anbieten zu können. Ein Blackout wird uns alle betreffen, das ist klar. Aber wie stark es uns betreffen wird, können wir gemeinsam beeinflussen.“

Landtagsabgeordneter und NÖZSV-Vize Heinreichsberger ergänzt: „Dieser doppelte Ansatz – Infoveranstaltungen für alle Gemeinden und konkrete Maßnahmen für jede Gemeinde – ist unerlässlich. Ich freue mich, dass unser Bezirk der erste ist, der dieses Gesamtpaket flächendeckend anbietet. Danke an sämtliche Verantwortlichen im Bezirk, dass alle dabei sind.“

