Ehemaliger Schulsprecher: „Es ist extremst ungerecht“

Im Bezirk Tulln gibt es gleich vier Schulen, an denen in der kommenden Woche die schriftlichen Maturaklausuren geschrieben werden. Die Handelsakademie (HAK), das Gymnasium BG/BRG Tulln, die HLW in Tulln und die HBLA in Sitzenberg betreffen die von Seiten der Regierung getroffenen Maßnahmen genauso, wie den Rest von Österreich. Dabei werden die Änderungen mit unterschiedlichen Gefühlen aufgenommen. So betrachten es viele als ungerecht, dass für diesen Jahrgang die Erleichterungen aufgehoben werden.

„Es ist ein bisschen unfair aus meiner Sicht. Natürlich ist Corona mittlerweile kein so ein großes Thema mehr, aber wir sind genauso, wie die Jahrgänge davor zwei Jahre im Lockdown gewesen. Wir hatten also genauso weniger Schule und konnten auch einige Themen nicht gut behandeln. Anders als die Jahrgänge davor haben wir aber keine wirklichen Erleichterungen mehr oder ein Entgegenkommen“, bemerkt Nico Dittrich Maturant der HAK in Tulln. Er blickt jedoch trotzdem positiv auf die bevorstehende Herausforderung: „Natürlich ist die Matura trotzdem zu schaffen.“

„Die Schulstufe, die am meisten von den Lockdowns und den Maßnahmen in der Pandemie betroffen ist.“

Auch der ehemalige Schulsprecher des Gymnasiums Tulln Stefan Koberger versteht die aufgehobenen Maßnahmen nicht ganz. „Grundsätzlich ist die Matura, so wie sie jetzt ist, mit dem Miteinbeziehen der Jahresnoten noch immer sehr gut schaffbar. Trotzdem finde ich es extremst ungerecht, dass wir eine nomalere Matura haben, als die Jahrgänge davor, denn wenn man es objektiv betrachtet sind wir die Schulstufe, die am meisten von den Lockdowns und den Maßnahmen in der Pandemie betroffen ist.“

Die Schulsprecherin der HLW hingegen sieht sich und ihre Schulkolleginnen und Kollgen gut auf die Matura vorbereitet. Gerade die Lehrkräfte hätten auf die kommende Matura zielgerichtet hingearbeitet. „Wünschenswert wäre es nur gewesen, mehr Zeit zwischen Notenschluss und der schriftlichen Matura zu haben, damit man sich besser drauf vorbereiten kann“, ergänzt Miriam Reitbichler.

Elternvertretung wäre für Erleichterungen gewesen

Von Seiten der Elternvertretung des Gymnasiums und der HLW ist man der Meinung, dass das Aufheben der Maßnahmen zu früh kommt. Obmann des Elternvereins des Gymnasiums Tulln Nikolaus Holzinger betont: „An und für sich ist es schwer nachvollziehbar, wieso man die Maßnahmen jetzt aufgehoben hat.“ Gerade die Jahrgänge, die jetzt kommen, hätten einfach in vielen Fächern Defizite aufgebaut. Aus diesem Grund setzte sich der Elternverein auch im Landesverband der Elternvereine gegen die Aufhebung der Maßnahmen ein. So konnte die Intensität der Stoffvermittlung in der Pandemiezeit nicht die sein, die man sich eigentlich gewünscht hätte. „Dies soll jedoch in keinster Weise eine Kritik an den Lehrpersonen sein, denn es liegt in der Natur der Sache, dass Distance Learning nicht so gut wie ein normaler Schulalltag funktionieren kann“, erklärt der Obmann des Elternvereins.

Auch die Obfrau des Elternvereins der HLW Barbara Breitenfelder spricht sich für Erleichterungen aus. Generell sei die Matura durch die Einführung der Zentralmatura anspruchsvoller geworden. So sei vor allem die mündliche Matura ein großer Stressfaktor. Breitenfelder ist dagegen, dass man hier noch weiter Druck auf die Maturanten aufbaut. „Man sollte mehr auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen“, meint die Elternvereins-Obfrau.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.