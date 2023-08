Intensive Simulationen am Uniklinikum Tulln

Regelmäßige Simulationstrainings erhöhen die Handlungssicherheit in tatsächlichen Notfallszenarien. Oberärztin Margareta Fritz erstellte gemeinsam mit Thomas Eisner und Daniela Alexis, eigens für die Intensivstation konzipierte Szenarien. Diese stellen mögliche medizinische Herausforderungen dar, denen sich ein Team in einer sicheren Umgebung stellen kann.

Durch die Simulationen werden nicht nur die Handlungssicherheit und das Zusammenwirken von Pflegeteam und Ärzteschaft verbessert, sondern auch Abläufe optimiert und die Kommunikation geschult. Mit computerunterstützten Einspielungen sollen die Übenden sehr realitätsnah Therapien verabreichen und Maßnahmen ergreifen können.

Im Anschluss an die Trainings findet eine Nachbesprechung statt, um über die eigenen Maßnahmen zu reflektieren und für das nächste Mal besser gerüstet zu sein. Neben den Simulationen für intensivmedizinische Notfälle wurden auch Simulationstrainings für anästhesiologische Notfälle und Schockraumszenarien durchgeführt. In weiterer Folge sind auch Simulationen für geburtshilfliche Notfälle, Notfälle in den Ambulanzen und spezielle Szenarien für Medizinstudenten geplant.

„Unsere oberste Priorität liegt stets auf der bestmöglichen Patientenversorgung. Die Durchführung von regelmäßigen Simulationstrainings sowohl auf der Intensivstation, im Schockraum als auch weiteren Bereichen ist ein bedeutender Schritt, um unsere Teams optimal auf Notfallsituationen vorzubereiten. Realitätsnahe Übungen ermöglichen es unseren Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten zu verbessern und in einer sicheren Umgebung auf potenzielle kritische Situationen zu reagieren", betont Herbert Huscsava, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums, der 2019 das Schockraumkonzept erarbeitete.