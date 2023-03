„PAW Patrol“-Stars in Tulln

Der Traum vom persönlichen Treffen mit den großen Helden der Kleinsten ging für zahlreiche Kinder vor kurzem im Herzen Tullns in Erfüllung: Die beiden Hauptcharaktere Skye und Chase, bekannt aus der beliebten Nickelodeon Kinder-Fernsehserie „PAW Patrol“, waren zu Besuch in der Rosenarcade und verzauberten den Tag der begeisterten kleinen Gäste.

Zahlreiche Familien mit Kindern reisten extra an, um die beiden Figuren persönlich anzutreffen. Den ganzen Tag über fanden in der Rosenarcade zahlreiche Programmpunkte rund um die Stars der Kinderserie statt. Das Highlight war definitiv die einmalige Gelegenheit, ein Foto an der Seite der flauschigen Freunde zu machen, um dieses besondere Treffen festzuhalten.

Neben dem Meet & Greet mit den überlebensgroßen Hunde-Charakteren, konnten sich die Kinder selbst in ihre Lieblingshelden der TV-Serie verwandeln. Neben unzähligen, bunten, selbstgebastelten Masken der PAW Patrol-Helden, ließen sich zahlreiche Kinder auch selbst als einer ihrer Lieblingscharaktere schminken.

„Die Begeisterung über die weltweit bekannten Stars der TV-Serie PAW Patrol ist auch in Tulln zu spüren. Wir freuen uns, dass das Treffen mit den Kinderhelden für unvergessliche Momente bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gesorgt hat“, so Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer.

