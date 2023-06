Mehr Pferde für das Land Landwirtschaftskammer will mehr Herz für die Pferdewirtschaft

Johann Reisenthaler, Obmann der NÖ Pferdezüchter, Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Andrea Wagner, Vizepräsidentin, und Gernot Reisenthaler am Auberghof in Zöfing. Foto: NÖN, Grabler

60 Prozent der Österreicher mögen Pferde. Was landwirtschaftliche Betriebe in Niederösterreich bräuchten, um mehr der liebenswerten Reittiere in unser Leben bringen zu können, erklärten Landwirtschaftskammer und Pferdezüchter am Auberghof in Zöfing.

„Mein oberstes Ziel war, eine fünfköpfige Familie von einem landwirtschaftlichen Betrieb zu ernähren“, konstatiert Gernot Reisenthaler, Chef des „Auberghofs“ in Zöfing. „Und siehe da, es ist gelungen.“ Reisenthaler übernahm 2007 die Landwirtschaft von seinen Eltern, im Vollerwerb. „Mein Vater hat das noch als Nebenerwerb gemacht, wir haben dann gesagt, 'ganz oder gar nicht'", spricht Reisenthaler für sich und seine Frau Petra. Dazu setzt die Familie auf mehrere Standbeine, neben Pferdewirtschaft sind die Direktvermarktung von Safran, Wein und Schwein Einnahmequellen, ebenso die Stromerzeugung aus der Photovoltaik. Denn, wie Seniorchef und Obmann der NÖ Pferdezüchter Johann Reisenthaler betont: „So, wie die gesetzlichen Regelungen derzeit sind, können Betriebe nur von Pferdewirtschaft nicht überleben.“ Mehr Einstellpferde erlauben „Die Vorgaben sind nicht praxistauglich“, stimmt Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ, ein. Einer der Hauptkritikpunkte: Die Einstellpferdehaltung im Rahmen der Landwirtschaft ist auf zwei Pferde je Hektar und in Summe 25 Einstellpferde pro Betrieb begrenzt. Diese Obergrenze solle fallen, fordert Reisenthaler. Er plädiert dafür, das Limit allein nach der Fläche des Betriebes festzusetzen. Und auch da wären Adaptierungen nötig: „Hier werden Ponys gleich bewertet wie Großpferde, und Fohlen wie ausgewachsene Tiere.“ Die Lösung, geht es nach den Pferdezüchtern: Die Änderung von zwei Pferden je Hektar auf zwei Großvieheinheiten pro Hektar. „So können auch Größe, Gewicht und dementsprechend der Futterbedarf der Pferde berücksichtigt werden.“ Die Krux mit der Steuer Eine weitere notwendige Maßnahme, befinden Landwirtschaftskammer und Pferdezüchter, betrifft die Umsatzsteuer für die Pferdeeinstellung. Hier gilt der Normalsteuersatz von 20 Prozent. Durch die Pferdepauschalierungsverordnung können Betriebe sich Vorsteuer abziehen, doch diese Grenze sei angesichts der Teuerungswelle, die auch die Pferdewirtschaft trifft, zu niedrig, angepasst zuletzt im Jahr 2020. „Die Pauschale erhöhen, und am besten indexgebunden anpassen, das wäre das einfachste“, schlägt Reisenthaler vor. Das Pferd als Wirtschaftsfaktor Nicht nur das Herz der Niederösterreicher schlägt für die Pferde, die Tiere sind auch ein wichtiger Wirtschafts-, Sozial-, sowie Tourismus und Freizeitfaktor in Österreich. Sie sind ein zusätzliches Standbein für viele Betriebe, betont NÖ Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager: „24.000 Arbeitsplätze in Österreich gehen auf den Wirtschaftsfaktor Pferd zurück, man kann sagen fünf Pferde schaffen einen Arbeitsplatz.“ Die soziale Bedeutung des Pferdes umfasst gesundheitliche und therapeutische Aspekte. Die umfangreiche Palette an reittouristischen Angeboten wie Reiturlaub, Wanderreiten, offene Stalltüren auf Reiterhöfen oder Reit- und Fahrturniere machen das Pferd zu einem bedeutenden Tourismus- und Freizeitfaktor. „Die Pferdewirtschaft ist sehr facettenreich und unsere landwirtschaftlichen Betriebe haben dadurch vielfältige Einkommensmöglichkeiten. Daher ist es wichtig, die Rahmenbedingungen mit Weitblick zu gestalten", sind sich Landwirtschaftskammer und Pferdezüchter-Verband einig. Reithalle am Auberghof Reithalle Der Mist der Pferde gefällt den Schweinen sehr gut. Draußen gehalten, auf Stroh: die Schweine vom Auberghof. Pferdekoppel Insgesamt zwei Hektar Pferdekoppeln stehen den Tieren zur Verfügung. Gernot Reisenthaler führt den Auberghof in Zöfing seit 2007. Johann Reisenthaler, Obmann der NÖ Pferdezüchter, Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ, Andrea Wagner, Vizepräsidentin, und Gernot Reisenthaler am Auberghof in Zöfing. 