Drei aufgemalte Parkplätze sorgen in Tulln für Verwirrung

Die Tullner Grünen hatten sich schon kurz vor der jüngsten Gemeinderatssitzung verwundert gezeigt. In einer Aussendung bezeichnen sie die Generalsanierung der Langenlebarner Straße als „durchaus gelungen“. Umso erstaunlicher sei nun, dass direkt vor dem Eingang zum Friedhof drei Parkplätze in den Mehrzweckstreifen hinein markiert wurden. „Hier parkenden Autos müssen Radfahrende nun an einer ungünstigen und unübersichtlichen Stelle ausweichen“, sagt Vizebürgermeister Rainer Patzl. Dadurch wären sie der zusätzlichen Gefahr des „dooring“, also eines Zusammenstoßes mit einer plötzlich geöffneten Autotüre, ausgesetzt. Da genügend Parkalternativen in nächster Nähe zur Verfügung stehen, sollen diese drei Parkplätze aus Sicht der Grünen Tulln umgehend wieder entfernt werden. Patzl betont: „Öffentlicher Straßenraum muss gerecht verteilt werden, reflexartige Schlechterstellung von Rad- und Fussgehenden darf kein Standard mehr sein.“

In der Sitzung zeigte sich dann auch Gemeinderat Andreas Bors (FPÖ) verwundert: „Es gab keinerlei Beschlussfassung, niemand weiß etwas und plötzlich wurden diese drei Parkplätze, noch dazu nur für die Dauer von 8 bis 11 Uhr eingezeichnet?“ Auch er stellte den Antrag, die Abstellplatz-Markierungen so rasch als möglich zu entfernen. Das Rätsel konnte nicht wirklich gelöst werden. Der Verkehrsausschuss soll sich in seiner nächsten Sitzung noch einmal mit dem Thema auseinandersetzen.