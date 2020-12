Die Covid-Massentestungen, die am kommenden Wochenende in ganz Österreich vorgenommen werden, bedeuten schon im Vorfeld eine große Hersausforderung für die verschiedensten Organisationen und Institutionen.

Um die vielfältigen und gewaltigen logistischen Aufgaben bei den Vorbereitungen zu bewältigen stehen etwa die Freiwilligen Feuerwehren des Landes dem Land Niederösterreich unterstützend zur Seite.

„Die Weiterverteilung der Ausrüstung lief bis in die Nacht hinein.“ Aus dem Bericht des BFKDOs

Mit Hilfe der Bezirksfeuerwehren konnte der NÖ Landesfeuerwehrverband am vergangenen Wochenende die für die landesweite Logistik erstellten Pläne in die Tat umsetzen. Schutzausrüstungsgegenstände, Desinfektionsmittel und Hilfsutensilien für die einzelnen Teststrecken – landesweit sind es insgesamt rund 1.000 – wurden im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln zuerst sortiert und anschließend für die jeweiligen Gemeinden zusammengestellt und verpackt.

Innerhalb von zwei Tagen wurden so mehrere Hundert Paletten abgefertigt.

Bezirksrettungskommandant Roman Hochgerner, Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Obermaißer, Vizepräsident NÖ Zivilschutzverband Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Bezirksobmann Gemeindebund Bürgermeister Christian Bauer, GVV Vertreterin Bürgermeisterin Marion Török, Major Ortwin Preslacher, flankiert von den Bundesheeroffizieren Christoph Korosec und Ortwin Preslacher. BFKDO Tulln, Rudolf Resch

Die Ausrüstung wurde schließlich vom Bezirksfeuerwehrkommando Tulln mit Unterstützung durch den Katastrophenhilfsdienst der Freiwilligen Feuerwehren (KHD) abgeholt.

Als Verteilstelle für den Bezirk Tulln wurde dafür die Feuerwehr Grafenwörth ausgewählt. Dazu fuhr am Sonntag eine Mannschaft der Feuerwehr Grafenwörth mit dem Wechselladefahrzeug nach Tulln um die dort kommissionierten Paletten für den Bezirk Tulln abzuholen. „Um die jeweils gleichzeitig an einem Ort befindliche Personenanzahl gering zu halten wurde nur ein Fahrzeug geschickt“, berichtet Manfred Ploiner, Pressesprecher der FF Grafenwörth.

Zurück in Grafenwörth wurde das WLF mit dem Teleskoplader der Feuerwehr Seebarn und einem Stapler entladen und die Kartons im Feuerwehrhaus nach Gemeinden und Feuerwehrabschnitten umsortiert. Anschließend trafen – nacheinander gestaffelt – die Feuerwehren Michelhausen (Abschnitt Atzenbrugg), Großweikersdorf (Abschnitt Kirchberg/Wagram), Klosterneuburg (Abschnitt Klosterneuburg) und Judenau (Abschnitt Tulln) mit weiteren Logistikfahrzeugen ein, um die Paletten im jeweiligen Abschnitt weiter zu verteilen.

Für die Feuerwehr Grafenwörth endete der um 15.30 Uhr begonnene Einsatz nach fünf Stunden, die Weiterverteilung der Ausrüstung im Bezirk lief noch bis in Nacht hinein.