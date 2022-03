Gleichenfeier in Judenau-Baumgarten: Ein Hof zur freien Entfaltung

In Baumgarten Am Berg 10 entsteht ein Bauernhof, wo demnächst 16 Menschen mit Behinderung Esel, Schafe, Ziegen und Hühner versorgen, im Garten und in der Werkstatt arbeiten, kochen und einen kleinen Hofladen betreiben werden. Sie sollen sich hier entfalten können und Verantwortung übernehmen.

Viele Gäste kamen zur Gleichenfeier. Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann dankte dabei dem Verein „Wert:Volles:Schaffen“ für ihren Einsatz: „In diesen schwierigen Zeiten ist es ein besonderes Zeichen des Miteinanders, wenn man sich für Menschen, die mehr Zuwendung brauchen als andere, engagiert.“

Die Liste der Unterstützer und Sponsoren dieses Projekts ist lang: Architekt, Bauaufsicht, Bauphysiker und andere erbringen ihre Leistung unentgeltlich. Trotzdem kann in einem ersten Bauabschnitt nur das Erdgeschoß fertiggestellt werden. Hier sind die Tagesaufenthaltsräume und die Werkstatt untergebracht. „Der Umzug vom derzeitigen Standort im Irenental ist im September geplant“, informiert die Vereinsobfrau Michaela Stab.

