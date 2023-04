Zwentendorf: Zusammenleben ohne Ausgrenzung & Diskriminierung

In den Räumlichkeiten der Vitalen Gemeinde Zwentendorf fand das erste Vernetzungstreffen der Initiative „Menschenrechte Du & Ich“ statt. Die Entwicklung basiert auf Ergebnissen der BürgerInnenbefragungen der letzten Jahre in der Marktgemeinde Zwentendorf. Wichtig ist den Menschen vor allem Fairness und Menschlichkeit in der Gemeinschaft und daraus entwickelte sich der Slogan Zwentendorf#Zusammen. Ziel dieses Prozesses ist es, das Zusammenleben für alle Menschen in Zwentendorf ohne Ausgrenzung und ohne Diskriminierung zu gestalten.

Faires und menschliches Zusammenleben

„Deshalb halten wir es für wichtig, jetzt das Bewusstsein für wertorientiertes Denken und Handeln zu stärken, menschliche Vernetzung und Gemeinsamkeit anzustoßen und einer Spaltung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken“, so die beiden Initiatorinnen Inge Pröglhöf und Anke Diekmeyer. „Erst bei den Einladungen zum Vernetzungstreffen, haben wir bemerkt, wie groß das Interesse an diesem Thema im Rahmen eines modern-demokratischen Beteiligungsprozesses wirklich ist“, freuten sich die beiden.

Dieses Treffen diente der ersten Vernetzung der TeilnehmerInnen. Wichtige Themen waren die Menschenrechte und das faire und menschliche Zusammenleben. Viele Beiträge der TeilnehmerInnen gab es zur Frage „Was ist Inklusion“. Alle Beiträge wurden festgehalten und bilden die Grundlage für ein nächstes Zusammentreffen. Die Initiative ist erreichbar unter zwentendorf@vitale-gemeinde.at oder Telefon 0664/8406658.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.