Birgit Kellner bietet mit ihrem Unternehmen "Mentor Pferd" am Standort Maria Ponsee 44, in der Marktgemeinde Zwentendorf, eine herausragende Leistung an, die Führungskräften von morgen dabei hilft, ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit einer Kombination aus Pferdegestütztem Coaching und Training bietet Birgit Kellner einen ganzheitlichen Ansatz, der die Teilnehmer dazu befähigt, ihr Denken, Fühlen und Handeln miteinander zu verbinden und dadurch nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Die Trainings von Mentor Pferd finden exklusiv und im kleinen Rahmen von zwei bis sechs Teilnehmern statt, um eine intensive und individuelle Betreuung zu gewährleisten. Birgit Kellner: „Die Pferde agieren als Mentoren der Menschen. Die Trainings sind eine wertvolle Erfahrung in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. In der Interaktion mit den Pferden spiegeln diese das Verhalten der Teilnehmer wider, ohne es zu bewerten und geben ehrliches Feedback.“ Der Ablauf der Trainingsmethode besteht aus verschiedenen Einheiten, die individuelle Übungen zur persönlichen Lösungsfindung umfassen. Die Übungen erfolgen vom Boden aus, es wird nicht geritten. Es sind keinerlei Vorkenntnisse im Umgang mit Pferden erforderlich.

Firmen-Klausuren mit Pferd

Auch für Firmenklausuren bietet sich das Mentor Training sehr gut an. Tagungen im Grünen in der Nähe von Wien mit einem einzigartigen Programmpunkt eines Pferdetrainings lassen jede Firmenklausur zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mentor Pferd verfügt über vier Mentoren (Pferde), welche die Entwicklung der Teilnehmer durch ihre einzigartigen Eigenschaften und Bedürfnisse unterstützen. Zusätzlich stehen ein Seminarraum, ein Praxisraum und eine Trainingshalle zur Verfügung, um optimale Bedingungen für das Coaching und Training zu gewährleisten.

Infos bei Mentor Pferd, Pferdegestütztes Coaching/Training, Birgit Kellner, 3454 Maria Ponsee 44, Telefon +436601222634 und www.mentor-pferd.at.

I