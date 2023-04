Modellbautage und Familymesse in Tulln

Diesen April verwandelt sich die Messe Tulln zu einem Hotspot der Unterhaltung und Information für die ganze Familie. Von 14. bis 16. (Freitag bis Sonntag) finden nicht nur die Modellbautage, sondern erstmals auch die „Family+“ statt.

Bei der Family+ informiert die NÖ Familienland GmbH über Angebote für Familien in den Bereichen Kulinarik, Urlaub in Österreich, Sport, Freizeit, E-Mobilität sowie Spiel, Spaß und Unterhaltung. Zusätzlich können Kinder bei „Check your future“ Berufe der Zukunft kennenlernen und sich beraten lassen.

Bei den Modellbautagen wird es wieder Österreichs größte Indoor-Baustelle für Funktionsmodelle sowie die beliebten Modelleisenbahnen geben. Kinder können RC-Führerscheine machen und diverse Geländefahrzeuge, Buggys und Pistenbullys werden zeigen, was sie können.

Veranstalter Andreas Koch meint: „Mir ist es gerade in diesen Zeiten ein Anliegen, den Familien ein paar unbeschwerte Stunden mit möglichst viel Abwechslung, aber auch mit relevanten Informationen zu bieten. Mit der Family+ ist wirklich von der Oma bis zum Enkerl für jeden etwas dabei.“ Ein Online-Vollpreis-Ticket kostet zehn Euro. Mehr Informationen zu den Messen und Ticketpreisen - sowie Vergünstigungen - gibt es unter messe-tulln.at.

