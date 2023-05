Emotionaler Abschied bei der Oldtimer-Messe Tulln

Die beliebte Oldtimer-Messe fand dieses Jahr schon zum 35. Mal in Tulln statt. Sie stellt in weiter Umgebung mit Abstand die größte ihrer Art dar.

Die Bedeutung dieser Messe hob auch Geschäftsführer der Messe Tulln Wolfgang Strasser hervor, der hinzufügte, dass sie nicht nur eine der größten, sondern auch die sympathischste Oldtimer Messe ist. Auch Landesrat Karl Wilfing, der in Stellvertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Messe besuchte, lobte die Clubs und Verkäufer für ihre Arbeit: „Ich selbst bin in einem Oldtimer-Club. Sie stellen nicht nur einen wichtigen wirtschaftlichen Sektor dar, sondern werden auch mit Romantik verbunden.“

Dieses Jahr ist nicht nur ein halbrundes Jubiläum, denn einer der drei langjährigen Veranstalter der Oldtimer-Messe tritt den Weg in die Pension an. Seit 35 Jahre leiten Manfred Hogl, Engelbert Baum und Dascha Hagl die Messe am Standort Tulln. Dascha Hagl zieht sich mit diesem Jahr aus der Leitung zurück und geht in Pension.

„Die Messe ist in den 35 Jahren gewachsen und gewachsen. Das ist auch den vielen Clubs und Anbietern zu verdanken, die Jahr für Jahr wiedergekommen sind.“ Dascha Hagl

Bei einem emotionalen Abschied wird in Erinnerung geschwelgt und die eine oder andere Träne vergossen. So meint Engelbert Baum: „Wir waren nicht nur langjährige Kollegen, sondern sind auch gute Freunde geworden.“ Dascha Hagl selbst verabschiedete sich mit den Worten: „Die Messe ist in den 35 Jahren gewachsen und gewachsen. Das ist auch den vielen Clubs und Anbietern zu verdanken, die Jahr für Jahr wiedergekommen sind. Ich möchte mich auch bei meiner Familie bedanken, die mich immer tatkräftig unterstützt hat.“ Zum Schluss betonte er, dass er zwar in Messe-Pension gehe, aber nicht in Oldtimer-Pension: „Ich werde auch nach wie vor die Messe besuchen.“

Als Geschenk zu seiner Pensionierung übergeben ihm seine langjährigen Partner eine Uhr und das ehemalige Logo, das sich Dascha Hagl vor Jahren für die Oldtimer-Messe ausgedacht hatte.

