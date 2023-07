Im Juni 2024 kommt die „Adventure Allrad Austria“ nach Tulln

Die größte Fachmesse Österreichs ihrer Art zeigt von 28. bis 30. Juni 2024 die gesamte Vielfalt der Offroad/Caravaning/4x4-Fernreise und Over Landing-Szene. 250 nationale und internationale Aussteller werden auf 15.000 Quadratmetern in vier Messehallen und im Freigelände alles, was das Camperherz begehrt präsentieren: von außergewöhnlichen Expeditionsfahrzeugen bis hin zu Bordelektrik sowie Aus- und Umbau von Vans und Zubehörteilen.

Ausgewählte Vorträge, Filmpräsentationen, Workshops und Reisereportagen runden das neue Messeangebot ab. Erwähnenswert ist auch der Gebrauchtwagenmarkt. Hier bieten Feuerwehren, Händler und private Verkäufer ihre Expeditionsmobile und Offroadfahrzeuge für all jene an, die sich ihren Traum vom eigenen Fernreisemobil möglichst zeitnah erfüllen möchten.

Rahmenprogramm mit abendlicher Partytime

Im Rahmenprogramm: Erlesene Gastronomie, ein 750 Quadratmeter großes Kinderparadies und abends heißt es Partytime in der Camp-Area. Am Freitag, 28. Juni 2024, wird „Hoamspü" das Tullner Publikum mit Austropop-Coverhits begeistern. Am Samstag, 29. Juni 2024, bespielt die Band „Help! A Beatles Tribute“ mit weltweit bekannten Pop-Hits die Konzertbühne.

Über den Ticketshop auf der Website www.allradaustria.at sowie an der Messekassa erhält man ein Tagesticket um 15 Euro inklusive Eintritt für die Abendveranstaltung. Tickets für die Camparea, die für Aussteller und Besucher mit ihren Fahrzeugen gleichermaßen buchbar ist, erhält man ebenfalls über den Ticketshop.