Ein Messer-Angriff mit schweren Folgen ereignete sich Donnerstagvormittag in einer Garnitur der Franz-Josefs-Bahn, die nach Sigmundsherberg fahren sollte. Die NÖN erhielt exklusiv den Bericht einer Zeugin.

Schon in Wien-Heiligenstadt fällt ein junger Mann negativ auf, weil er ohne Maske in den Zug nach Sigmundsherberg einsteigt. Dem Zugbegleiter zeigt er bei der Kontrolle statt eines Fahrscheines einen Reisepass und merkt an: „Ich besuche ja nur meine Mutter in Tulln!“

Auf die Aufforderung, eine gültige Fahrkarte vorzuweisen oder 130 Euro Strafe zu zahlen, meint er: „Die Fahrkarte kann man auch auf dem Handy haben, oder?“. Der Schaffner bejaht. Daraufhin greift der Mann in seine Tasche. Statt eines Handys holt er jedoch ein Messer heraus, mit dem er sofort auf den Zugbegleiter einzustechen beginnt.

Der Schaffner schreit um Hilfe. Eine in der Nähe sitzende Frau – wie sich später herausstellt, eine Ärztin –, die mit Begleitung (einem Mann) unterwegs ist greift ein und schlägt dem Mann das Messer aus der Hand.

Angreifer zückte ein zweites Messer

Der Mann nimmt ein zweites Messer aus seiner Hosentasche und beginnt nun auf den Kopf des bereits blutend am Boden liegenden Schaffners einzustechen. Dieser gibt noch am Boden liegend die Anweisung, die Polizei zu rufen: „Schnell, rufen sie 133!“ Was die Zeugin auch tut. Aus einem anderen Abteil kommen nun drei Männer zu Hilfe. Es gelingt ihnen mit Mühe, den Messerstecher zu bändigen.

Eine zweite Ärztin, die im Zug mitgefahren ist, kommt ihrer Kollegin (der Erst-Eingreiferin) zu Hilfe. Gemeinsam versorgen sie den blutenden Schaffner.

In Tulln wird der Zug bereits von Polizei und Rettung erwartet. Beim Abführen schreit der Täter noch: „Ich bin Österreicher! Ich bin ein Guter!“

Der Schaffner ist beim Abtransport durch die Sanitäter bei Bewusstsein. Auch der männliche Begleiter der Ärztin ist verletzt.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt auf Anfrage der NÖN die Messerattacke auf den Zugbegleiter. Der Angreifer habe mehrfach auf den Schaffner eingestochen und diesen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.