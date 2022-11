Michelhausen Bankräuber schlief im Auto ein

Lesezeit: 3 Min CW Cornelia Weninghofer

Foto: NOEN

E in 44-jähriger Italiener versuchte im September dieses Jahres, eine Bank in Michelhausen (Bezirk Tulln) auszurauben. Jedoch scheiterte sein Vorhaben an seiner eigenen Müdigkeit.