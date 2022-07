Brucha sagt Mitarbeitern Dankeschön

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

1948 hatte Josef Brucha seinen Produktionsbetrieb für Dämmstoffe in Michelhausen gegründet. Um einen Familienbetrieb handelt es sich bis heute. Allerdings sind in der Geschäftsleitung bereits die dritte und vierte Generation am Steuer, Brucha ist Marktführer in Österreich und international tätig. 2018 wurde in den USA die Brucha Corporation mit Sitz in Denver Colorado gegründet, 2020 eine Niederlassung in Singapur.

Im Bezirk ist das Unternehmen mit aktuell 660 Mitarbeitern heute einer der wichtigsten Arbeitgeber. Im Rahmen eines Sommerfestes holte Familie Brucha gemeinsam mit Verteretern von Arbeiter- und Wirtschaftskammer 55 langjährige Mitarbeiter vor den Vorhang.

Mit dabei war neben rund 300 Belegschaftsmitgliedern auch Bürgermeister Bernhard Heinl. „Als Familienbetrieb macht es uns besonders stolz, dass wir langjährige Mitarbeiter an unserer Seite haben, die dem Unternehmen und der Familie über Jahrzehnte die Treue halten. Genau das ist es, was einen Familienbetrieb ausmacht“, sagt Susanne Brucha.

