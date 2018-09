„In meiner neuen Single ‚Farbenfroh‘ geht es um Erinnerung, um das, was man gewohnt war, immer um sich zu haben“, erklärte die gebürtige Steierin, die nach einem kreativen Schaffensprozess das Augenmerk voll auf ihre Solokarriere legt.

Bekannt wurde Chrissi Klug als Teil des Popduos „Luttenberger *Klug“ mit „Super Sommer“. Mit ihrer Partnerin Michele Luttenberger erreichte sie zwei Amadeus Awards, Goldene Schallplatten, Chart-Platzierungen und wurde bei unzähligen Auftritten umjubelt.

Die letzten acht Jahre waren für Chrissi Klug eine „Selbstfindungsphase als Mensch, aber auch eine Zeit, meine ganz persönliche Identität zu finden, mich von Konventionen und Zwängen zu befreien, die das Leben manchmal mit sich bringt.“

„Love Lights“ begeisterten auch immer wieder am Tullner Hauptplatz zahlreiche Besucher. | NOEN

Nun „brennt sie darauf“, ihre innersten Gefühle musikalisch aufbereitet der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Lebenspartner, der gleichzeitig auch Produzent und „kreativer Gegenpol“ ist.

„Es ist mir nach so langer Zeit des Schreibens und gemeinsamen Produzierens endlich gelungen, mein Innerstes hörbar zu machen“, freut sich die Musikerin, die von einer „selbstverständlichen Eigendynamik“ sowohl im Leben als auch im musikalischen Prozess erzählt.

Ihr Solocomeback lässt keinen Zweifel offen, dass Chrissi Klug, inhaltlich und musikalisch weiß was sie will, direkt und unverfälscht spricht sie die Höhen und Tiefen des Lebens an. Die sympathische und bekannte Formation „Love Lights“ mit Sandra Polt wird es auch weiter geben, „aber jetzt hat mein Soloprojekt Priorität“, weiß Klug. Die neue Single ist bereits seit 31. August im Handel.