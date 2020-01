Der neu gebauten Kindergarten inklusive Kleinkindbetreuung wurde im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister feierlich eröffnet. Im Rahmen ihrer Festansprache betonte die Landesrätin: „Wir wissen, dass ein starker Wunsch an zeitlich flexiblen, leistbaren und vielfältigen Betreuungsformen gegeben ist, und so sind wir gefordert gemeinsam mit den Gemeinden auf diese Bedürfnisse zu reagieren, so wie hier in Michelhausen.“

Die Marktgemeinde Michelhausen betrieb bisher an zwei Standorten NÖ Landeskindergärten. Neben einem sechsgruppigen wird auch ein zweigruppiger Kindergarten am Bahnhof Tullnerfeld geführt. Alle Gruppen sind gut ausgelastet. Die Marktgemeinde Michelhausen beschloss daher, einen neuen dreigruppigen Kindergarten zu bauen. Zwei Gruppen gehen aktuell in Betrieb, die dritte Gruppe voraussichtlich ab Herbst 2020. Gleichzeitig entstehen an diesem neuen Kindergartenstandort zwei Gruppen für Tagesbetreuung von Kleinkindern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,4 Mio. Euro.