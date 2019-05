In der Grillenberg-Siedlung wurden 34 neue Wohnungen an ihre Besitzer übergeben. Die Wohnungen wurden von der WETgruppe-Austria, dem größten gemeinnützigen Bauträger Niederösterreichs, nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit Wohnraumlüftung errichtet. Die Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt durch das örtliche Fernwärmenetz. Die Wohnungen verfügen über Garten, Terrasse und Balkon. Jeder Wohneinheit sind auch Pkw-Abstellplätze in der Tiefgarage zugeordnet.

Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger betonte die Wichtigkeit leistbaren Wohnens.

Bürgermeister Rudolf Friewald ergänzte, dass die neuen Wohnungen nicht nur von Zuzüglern nachgefragt werden, sondern vor allem auch von jungen Menschen aus der Gemeinde.