Nostalgischer Ausflug ins Heimatmuseum

Die Museumsbegleiter Leo Moser und Leopold Deimel führten durchs Museum, in dem die Schwerpunkte der Ausstellung „Berufe, Landwirtschaft und Leben in der Gemeinde“ sehr übersichtlich präsentiert werden. Bei den meisten Exponaten merkte man die Handschrift von Franz Rischanek, der jahrelang viel Zeit investiert hat, um die Ausstellungstücke anzusammeln und zu restaurieren, bis das Museum 1990 eröffnet werden konnte. Beim anschließenden Mittagessen im Gasthaus Burchhart war für ausreichend Gesprächsstoff gesorgt. Hatten doch viele Senioren in ihrer Jugend noch selbst an manchen heute längst vergessenen Arbeitsgeräten Hand anlegen müssen.

Eines von vielen historischen Exponaten im Heimatmuseum Michelhausen: das Hochzeitskleid einer Atzelsdorfer Bauernfamilie aus dem Jahre 1830. Foto: privat