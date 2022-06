Wasser marsch! Spatenstich für Leitungen in Zeiselmauer

Werbung

Die Gemeinde Zeiselmauer errichtet gerade die Trinkwasserleitungen im Ortsnetz und ist zukünftig auch für die Verteilung und den Betrieb der neu entstehenden Trinkwasserversorgung zuständig.

Um das Ortsnetz an das überregionale Trinkwasserversorgungsnetz anzuschließen, errichtet die EVN eine neue Anschlussleitung, um die Gemeinde Zeiselmauer zukünftig mit Trinkwasser versorgen zu können. Die Leitungslänge beträgt rund zwei Kilometer. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant.

Landesrat Ludwig Schleritzko erklärt: „Die sichere Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser in ganz Niederösterreich ist eines der wichtigsten Anliegen und auch eine absolut notwendige Voraussetzung für eine funktionierende Infrastruktur in all unsren Regionen.“

Bürgermeister Martin Pircher ergänzt: „Der Ausbau der Trinkwasser-Infrastruktur ist für unsere Gemeinde sehr wichtig und stellt eine große Herausforderung dar. Wir sind froh, dass unsere Versorgung mit frischem Trinkwasser durch die Kooperation mit EVN Wasser zukünftig gesichert ist.“

„Als größter niederösterreichischer Trinkwasserversorger freuen wir uns, die passende Lösung für die Gemeinde gefunden zu haben. Die neue Anschlussleitung ist ein weiterer Baustein für unser Trinkwasserversorgungsnetz, und sichert somit die Versorgung mit Trinkwasser in der Gemeinde,“ sagt EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.