Die Gemeinde Muckendorf-Wipfing hat seit Ende Juli eine öffentliche Hundeauslaufzone. Diese befindet sich zwischen dem Sportplatz beim Haus der Generationen und der Baumschule der Gärtnerei Gebhart (westlich des Bahnhofs).

Geschäftsführender Gemeinderat Leo Geiger errichtete mithilfe der Gemeindearbeiter den Zaun mit Eingangstor und pflanzte bereits erste Bäume (drei Linden) auf dem Areal. Des Weiteren hat er sich bereit erklärt, die Wiese regelmäßig zu mähen.

„Nicht nur eine Bank und Bäume, sondern auch Hindernisse wie beispielsweise ein Baumstamm und Betonrohre befinden sich auf der Wiese. So kann man mit seinem Vierbeiner auch diverse kleine Übungseinheiten absolvieren“, informiert Vizebürgermeister Harald Germann. Zum Wohle der Hunde und auch deren Besitzer wird zusätzlich noch ein Brunnen vor Ort installiert. Auch ein Gassisackerlspender und Mistkübel befinden sich vor Ort.

Bürgermeister Hermann Grüssinger appelliert an die Disziplin der Hundebesitzer. In der ca. 2.000 m² großen Hundeauslaufzone soll jeder die Verhaltensregeln für ein harmonisches Miteinander beachten. In Facebook gab es diesbezüglich allerdings einige Missverständnisse. Da die Auslaufzone öffentlich ist, darf sie auch von nicht-Gemeindebürgern mit ihren Vierbeinern genützt werden. Weiters ist es wünschenswert, wenn man nicht mit dem Auto über den Feldweg direkt hinfährt, der nächstgelegene Parkplatz befindet sich beim Bahnhof. „Die Hundeauslaufzone wird schon rege genutzt“, freut sich Gemeinderätin Bianca Germann.