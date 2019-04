Schauspieler und Autor Christian Tramitz, das bunte „okidoki“ Programm mit Moderator Robert Steiner sowie der Besuch der beliebten YouTuberin Lisa von Cute Life Hacks DE zählten zu den Highlights des Tages. Shopping-Fans konnten sich über attraktive Aktionen und Rabatte in den Shops freuen. Center Managerin Katharina Gfrerer und die Shop-Betreiber der Rosenarcade ließen sich einiges einfallen, um das Fest zu einem großartigen Event werden zu lassen.

„Der Tag war ein voller Erfolg und das Feedback der Gäste großartig. Ich freue mich, dass das Frühlingsfest in Tulln so großen Anklang gefunden hat und dass sich so viele regionale Anbieter und Vereine eingebracht haben“, zieht Katharina Gfrerer Bilanz.