Arbeitskräftemangel und mehr Arbeitslose im Bezirk Tulln

In Niederösterreich gibt es im Jahresvergleich noch einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen um knapp fünf Prozent, im Bezirk Tulln sind sie jedoch um fast drei Prozent gestiegen. „Beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit zählt NÖ allerdings weiterhin zu den Top-Performern: Im Bezirk Tulln ist die Zahl der Personen, die ein Jahr oder länger auf Arbeitssuche sind, um 45,4 Prozent gesunken“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Hans Schultheis. Trotzdem gestalte sich die Vermittlungsarbeit zwischen Langzeitarbeitslosen und offenen Stellen zunehmen schwierig, da mehr als die Hälfte von ihnen Einschränkungen – etwa gesundheitliche Probleme – hat.

Währenddessen weist der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor viele offene Stellen im Bezirk Tulln auf. „Trotz der enormen Belastung durch die hohen Energiepreise suchen die Unternehmen händeringend nach Mitarbeitern“, sagt WBNÖ-Direktor Harald Servus. Während dem AMS aktuell 817 freie Stellen aufliegen, suchen die Unternehmen laut WB-Stellenmonitor sogar 1.230 Mitarbeiter. Der Unterschied ergebe sich daraus, dass nicht alle offenen Stellen beim AMS gemeldet werden, da die Unternehmen auch eigenständig nach Mitarbeitern suchen. Am meisten betroffen vom Arbeitskräftemangel sind die Bereiche Handel, Logistik und Verkehr. Servus meint: „Die vielen unbesetzten Arbeitsstellen verhindern, dass unsere Unternehmen uneingeschränkt arbeiten können. Die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft müssen daher dringend vorgenommen werden.“ Dazu zähle etwa, dass die Zumutbarkeitsregeln gelockert, geringfügige Zuverdienstmöglichkeiten abgeschafft und ein abnehmendes Arbeitslosengeld eingeführt würden. Es brauche auch Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, „denn ohne qualifizierten Zuzug aus Drittstaaten wird es nicht gehen“, so Servus.

Neues Angebot für Führungskräfte

Die Arbeitslosigkeit hat außerdem vor allem bei Jugendlichen, ausländischen Staatsangehörigen und Personen im Haupterwerbsalter zugenommen. Eine AMS-Analyse zeigt, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit aber auch bei Akademikern mit 134 Tagen bei Männern (Frauen: 111) deutlich über dem Durchschnitt von 94 Tagen (Frauen: 103) liegt. Stellenangebote sind tendenziell beschränkter und werden weniger oft auf Jobbörsen ausgeschrieben.

Um arbeitslose Führungskräfte beim (Wieder-)Einstieg zu unterstützen, hat das AMS NÖ OTM-Karriereberatung beauftragt, ein eigenes Beratungs- und Betreuungsangebot zu entwickeln. In dem sechs-monatigen Programm wird man zuerst vorbereitet und „marktreif“ gemacht, danach startet das Networking. Susanne R. aus St. Andrä-Wördern startete das Programm nach ihrer überraschenden Kündigung. Sie meint: „Ich habe viel über mich gelernt und am Ende das Ziel erreicht – ich bin in meinem Wunschjob gelandet.“ Bisher wurden über 350 Teilnehmer in das Programm aufgenommen und viele davon haben laut AMS „wieder einen adäquaten Job gefunden“.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.