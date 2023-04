NÖ Landarbeiterkammer (LAK) besuchte Betriebe im Bezirk Tulln

NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter und sein Team besuchten Beschäftigte in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Bezirk Tulln:

Landwirtschaftsbetrieb und Gärtnerei der HBLA Sitzenberg/Reidling

Spirulix-Algenfarm Rohkraft green in Reidling

Maschinenring Tullnerfeld in Judenau

Gärtnerei Hameter in Baumgarten

Biohof Frühwald in Langenschönbichl

„Unsere Tour im Bezirk Tulln hat einmal mehr die Entwicklung der letzten Jahre bestätigt, dass die Zahl der Beschäftigten in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zunimmt, vor allem viele bäuerliche Betriebe sind zu regionalen Arbeitgebern gewachsen. Gleichzeitig suchen viele Betriebe weiterhin nach gut geschultem Personal. Wir sehen daher eine unserer wichtigsten Aufgaben darin, Aus- und Weiterbildungsangebote anzubieten und die Lehrausbildung in der Land- und Forstwirtschaft noch stärker in den Fokus zu rücken“, sagt Freistetter. Vorgestellt wurde im Rahmen der Besuche aber natürlich auch das umfangreiche Angebot an Unterstützungen der NÖ LAK für ihre Mitglieder (vom zinsenlosen Baudarlehen über die Schul- und Studienbeihilfe für Mitglieder mit Kindern bis zur Lehrlingsbeihilfe).

Die bekanntesten und größten Betriebe mit LAK-zugehörigen Dienstnehmern im Bezirk Tulln sind das Raiffeisen Lagerhaus Tulln-Neulengbach, die Baumschule Pflanzenland Praskac, die Gärtnerei Starkl, die Baumschule Kramer und Kramer sowie Die Garten Tulln.







Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.