Vertreter der Gemeinde und der Feuerwehr waren bei der Angelobung von Natascha Streiter und sechs weiteren Mitgliedern im Gasthaus Bruckner zu Gast. Lukas Haug wurde zum neuen Kommandant Stellvertreter gewählt. Kommandant Ludwig Laut: „Es ist sehr gut für das NÖ Feuerwehrwesen, wenn junge Leute Verantwortung übernehmen.“

Natascha und Johannes Streiter sind in die Gemeinde gezogen und wollten aktiv am Gemeindeleben teilhaben. Bei der Feuerwehr haben sie von Beginn an mitgeholfen. Ludwig Laut: „Aus mehr-machen-wollen ist der Beitritt geworden, das freut mich ganz besonders.“

Ludwig Laut bedankte sich für die vielen Arbeitsstunden der Mannschaft für das Feuerwehrwesen und die Bevölkerung.

Die Highlights 2018 waren der Ankauf des HLF 2, Unwettereinsätze und das Feuerwehrfest mit der Fahrzeugsegnung.