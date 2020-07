Mit 1. September gibt es für die Neue NÖ Mittelschule (NMS) Fels-Grafenwörth und die Volksschule Grafenwörth einen neuen Schulleiter.

„Jürgen Duffek ist seitens der NÖ Bildungsdirektion mit der Leitung als Nachfolger von Sigrid Sallfert betraut worden, die die Leitung der Volksschulen Judenau und Langenrohr übernehmen wird“, so Hannes Zimmermann, Obmann der Mittelschulgemeinde.

Neuer Schulleiter kommt aus Kommunalpolitik

Jürgen Duffek war bisher als Religionslehrer an der NMS Zwentendorf und der Polytechnischen Schule Tulln tätig. Weiters ist er Bürgermeister der Gemeinde Niederhollabrunn (Bezirk Korneuburg).

Der Felser Bürgermeister Christian Bauer, der sich in der Vergangenheit gemeinsam mit der SPÖ-Fraktion im Felser Gemeinderat mehrmals für eine Ausschreibung des Leiterpostens an der NMS Fels-Grafenwörth ausgesprochen hat, findet jetzt zur Betrauung von Jürgen Duffek als neuen Leiter der NMS Fels-Grafenwörth freundliche Worte. „In einem persönlichen Gespräch hat mir Herr Duffek versichert, seinen beruflichen Mittelpunkt am Schulstandort Fels zu sehen.“

Ein besonderes Anliegen sei Bürgermeister Christian Bauer ein zukünftiger Anstieg der Schülerzahlen und somit eine nachhaltige Absicherung der Fels-Grafenwörther Mittelschule. „Diese Absicherung soll durch ein klares Schulprofil, das viele Volksschüler zu einem Besuch der Mittelschule bewegt, bewirkt werden“, sagt Gemeindechef Bauer.

Alt-SPÖ-Chefin übt an Betrauung heftig Kritik

Ganz und gar nicht angetan ist von der neuen Situation die frühere Felser SPÖ-Vorsitzende und Pädagogin im Ruhestand Christine Lukaschek. „Na ja, der nunmehr neu betraute Schulleiter ist ein ÖVP-Bürgermeister! Da braucht‘s eben keine Bewerbung und kein Hearing, der ist offenbar ein Universalgenie.“

Für Bürgermeister Bauer ist wesentlich, dass die Gemeinde diesmal bereits vorweg über die Betrauung durch die zuständigen Stellen des Landes Niederösterreich informiert wurde. Man hätte sogar ein Vetorecht gehabt.

Forderung nach einer Ausschreibung bleibt

„Allerdings werden wir weiterhin auf eine Ausschreibung des Direktionspostens für die NMS Fels-Grafenwörth drängen“, so Gemeindechef Christian Bauer. „Ob eine Zusammenführung mehrerer Schulen wirklich eine Verbesserung für die einzelnen Schulen und die Schüler bringt, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Auch nicht, dass dadurch die Qualität des Schulbetriebes verbessert wird. Ich bin absolut kein Freund von Clusterbildungen.“