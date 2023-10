Diskussion über nachhaltige Mobilität

Der Arbeitskreis Klimabündnis lädt am Donnerstag, 19. Oktober von 19 bis 21 Uhr zu einer Mobilitäts-Enquete in den Sitzungssaal der Gemeinde Sieghartskirchen ein. Ziel der Enquete ist es, Impulse zur nachhaltigen und bedarfsorientierten Mobilität zu geben und aktive Gestaltungsmöglichkeiten zu finden. Es werden kurze Vorträge über den regionalen Verkehr der Zukunft angeboten, sowie Beispiele anderer Gemeinden vorgestellt.

Im Anschluss werden an runden Tischen verschiedene Lösungen diskutiert, um herauszufinden, ob es in der Marktgemeinde Sieghartskirchen genügend interessierte Bürger gibt, die offen für das Thema sind und sich einbringen wollen. Danach gibt es eine gemeinsame Jause. Bürgermeisterin Josefa Geiger meint: „Ich freue mich auf eine zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung, welche ein sehr wichtiges Thema näherbringen soll.“