Tullner „LISA.Shuttle“ im NÖN-Test

Es ist der Nahverkehr, den das neue Mobilitätsangebot „LISA.Tulln“ revolutionieren will. Heißt: Auf den ersten oder letzten paar Metern einer Reise soll man nicht (mehr) auf das Auto angewiesen sein. So weit, so gut. Die Teststrecke: vom Bezirksgericht zum Bahnhof Tullnerfeld.

30-Minuten-Garantie?

Ein paar Klicks auf der App und schon wird ein „LISA.Shuttle“ angezeigt. Wartezeit im Selbsttest: zwischen 30 und 60 Minuten ab dem Öffnen der App.

Und die Garantie?

„Da gibt es zwei Aspekte: die Bediengarantie von 30 Minuten und zuvor die Vorlaufzeit von 30 Minuten“, konkretisiert VOR-Sprecher Georg Huemer, „wenn ich zum Beispiel um 13 Uhr anrufe, kann ich frühestens für 13.30 Uhr buchen und das Shuttle kommt spätestens um 14 Uhr.“

Das Ziel: möglichst effizient und klimaschonend fahren. Ein Algorithmus im Hintergrund plant dementsprechend. „Im Idealfall fährt man nicht alleine“, erklärt Huemer. Auch Zusteigen am Weg ist möglich.

Foto: NOEN

Im NÖN-Test schaut das so aus: Gäste, die die gleiche Route gebucht haben, sitzen bereits im Taxi und warten. Seit 15 Minuten und das obwohl sie im Vorfeld telefonisch eine genaue Abfahrt gebucht hätten, sagen sie erbost. Sie müssen einen Zug erwischen.

„Eine Viertelstunde kommt mir lange vor, das ist ein extremer Einzelfall“, meint der VOR-Sprecher dazu und gibt den Tipp: Statt der Abfahrts- kann eine Ankunftszeit ausgewählt werden – die künstliche Intelligenz könne mögliche Anschlüsse an den 50 Haltepunkten und sechs Mobilitätsstationen so genau einplanen.

Günstig?

Es gelten die regulären VOR-Tarife, die Strecke vom Bezirksgericht zum Bahnhof Tullnerfeld kommt auf 2,50 Euro, innerhalb der Stadt ist es billiger. Und: Mit Wochen-, Monats- und Jahreskarte von VOR oder einem Klimaticket fährt man gratis.

Hier kommt das kleine Aber: In der App kann ein Klimaticket (derzeit noch?) nicht eingescannt werden und der volle Preis wird eingefordert. Klickt man auf „Zahlung beim Lenker“ und zeigt ein gültiges Ticket, fährt man trotzdem umsonst.

Von dem technischen Manko weiß VOR: „Ja, so ist es mir selber auch gegangen“, erzählt Huemer. Man arbeite stetig daran, diese „Kinderkrankheiten“ auszubessern. Er appelliert, wenn geht, per App und nicht per Anruf zu buchen: „Da hat man mehr Möglichkeiten und sieht zum Beispiel, wo der Fahrer schon unterwegs ist.“

Bequem?

Das elektrische On-Demand-Shuttle, ein E-Siebensitzer vom lokalen Taxi-Unternehmen, hält, was es verspricht: ein gemütliches Fahren. Die Abholung am gewünschten Standort funktioniert gut, auf direktem Weg erreiche ich nach kurzer Fahrtzeit mein Ziel.

Fazit?

Viele der 50 Haltestellen waren bislang nicht gut am Öffi-Netz angebunden. Mit „LISA“ sind Garten Tulln, Aubad, Industriegebiet und Co. leichter und ohne eigenes Auto zu erreichen. Was es braucht: Planung und eine gewisse Flexibilität der Fahrgäste. Und: Nachbesserungen.

„Wirklich wichtig bei dem Projekt ist es, von den Kundinnen und Kunden zu lernen. Wir wollen dieses System in NÖ ausrollen und dafür brauchen wir den Lerneffekt“, hofft Huemer auf Rückmeldungen zu dem Angebot, das noch in den Kinderschuhen steckt, aber großes Potenzial hat.

LISA ist nur der Anfang

