Den Fahrgästen stehen nun zwei neue Inselbahnsteige, der neugestaltete Kundenbereich im Bahnhofsgebäude sowie ein Backshop im Personendurchgang zur Verfügung.

Außerdem wurde durch die Errichtung einer neuen Bike&Ride-Station Platz für 100 Fahrräder und sechs Motorräder geschaffen. Erste Vorarbeiten haben bereits im Jahr 2016 stattgefunden, der Spatenstich erfolgte im Jänner 2017.

Umgebaut wurde der Bahnhof Tulln unter den Auflagen des Denkmalschutzes, investiert wurden rund 42 Millionen Euro. Die offizielle Eröffnung wurde vom Vorstandsdirektor der ÖBB-Infrastruktur AG, Franz Bauer, gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Bürgermeister Peter Eisenschenk und Bundesrat Andreas Spanring, in Vertretung von Bundesminister Norbert Hofer, vorgenommen. Dabei wurde, um dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt Tulln, dem weltberühmten Maler Egon Schiele, die entsprechende Ehre zu erweisen, im Wartebereich des Bahnhofsgebäudes ein Kunstwerk mit seinen bekannnten Sonnenblumen enthüllt.

ÖBB-Vorstandsdirektor Franz Bauer:

„Die Modernisierung des Bahnhofs Tulln an der Donau ist eine wichtige Maßnahme, um den öffentlichen Verkehr in der Region zu stärken. Die Neuerrichtung der Bahnsteige, der Einbau von drei Liften oder die Installierung eines Blindenleitsystems sind wichtige Maßnahmen, die zu einer entscheidenden Qualitätssteigerung beitragen. Unsere Bahnhofsoffensive zeigt Wirkung – stetig steigende Fahrgastzahlen bestätigen, dass das Angebot von modernen Bahnhöfen und Haltestellen in Kombination mit sicheren, schnellen Verbindungen und modernen Zügen gut angenommen wird und immer mehr Menschen auf die Bahn umsteigen. Ergänzt mit einer entsprechenden Anzahl an Park&Ride-Plätzen soll erreicht werden, dass noch mehr Menschen für das umweltfreundlichste Reiseverkehrsmittel begeistert und zum Umstieg vom Auto auf den Zug bewegt werden.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner:

„Die Neugestaltung des Bahnhofs Tulln an der Donau ist ein weiterer und wichtiger Schritt für den niederösterreichischen Nah- und Regionalverkehr. Mit dem Ausbau der Bahninfrastruktur in Niederösterreich werden die Verbindungen verbessert und die Bahnhöfe und Haltestellen Schritt für Schritt modernisiert. Unser gemeinsames Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr fit für die Zukunft zu machen, damit er von den Pendlerinnen und Pendlern noch mehr als echte Alternative zum Individualverkehr angenommen wird. Zusätzlich werden durch eine gute Verkehrsinfrastruktur Anreize für die Ansiedelung von Betrieben geschaffen, wodurch wir die Chance haben, neue Arbeitsplätze in die Regionen zu bringen.“

Bundesrat Andreas Spanring:

„Investitionen in den Ausbau der Bahn sind nicht nur Investitionen in eine moderne Infrastruktur sondern zugleich auch Investitionen in zufriedene Fahrgäste, in die Region, in die Umwelt, und somit in die Zukunft. In der heutigen Zeit ist es wichtig, die Fahrgäste schnell, sicher und umweltfreundlich ans Ziel zu bringen. Eine gute öffentliche Verkehrsanbindung ist mitentscheidend dafür, dass sich eine Region gut entwickeln kann. Als Behindertensprecher ist es mir auch ein Anliegen, dass es ein möglichst breites Angebot gibt, das – so, wie hier in Tulln – barrierefreies Bahnfahren ermöglicht.“

Peter Eisenschenk, Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln:

„Ich freue mich persönlich und für unsere Bürgerinnen und Bürger über den neuen Bahnhof, der allen Bahnreisenden deutlich mehr Komfort bietet. Ein sehr wichtiges Thema Ist die Barrierefreiheit – nicht nur für alle mobilitätseingeschränkten Menschen, auch für unsere älteren Mitmenschen oder Personen mit Kinderwagen oder Fahrrad. Durch den Umbau wird das Reisen mit der Bahn in Tulln wesentlich angenehmer. Ganz besonders stolz sind wir auf die optische Gestaltung dieses historisch wichtigen Gebäudes. Der Bahnhof Tulln ist jetzt ein moderner Verkehrsknotenpunkt, an dem auch unser berühmtester Sohn der Stadt, Egon Schiele, der hier im Bahnhofsgebäude geboren wurde und aufgewachsen ist, präsenter ist. Ich bedanke mich bei den ÖBB für die gute Zusammenarbeit und dass wir gemeinsam eine Lösung finden konnten, den Umbau schon früher als ursprünglich vorgesehen umzusetzen.“