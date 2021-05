Tulln erhielt 1270 das Stadtrecht und ist somit eine der ältesten Städte Österreichs. Das neue, von der Stadtgemeinde Tulln beauftragte Buch „Tulln– Momente einer Stadt“ setzt sich fundiert und gleichzeitig unterhaltsam mit dieser langen und ereignisreichen Historie auseinander.

Das Buch öffnet ein Fenster zu 2.000 Jahren wechselvoller Geschichte der Stadtgemeinde Tulln: Ausgehend von Ereignissen der jüngeren Vergangenheit erläutern verschiedene, in sich geschlossene Essays unterschiedliche Themen, die das Leben im Herzen Niederösterreichs bestimmt haben und vielfach noch bis in die Gegenwart bestimmen.

Johannes Ramharter, Historiker und Herausgeber: „Um spannend erzählt werden zu können, muss die Darstellung von Geschichte von der Gegenwart ausgehen. Daher werden in diesem Buch die Ereignisse in ihrer Beziehung zum heutigen Tulln dargestellt. Der Leser taucht durch einzelne Beiträge in unterschiedliche Themen ein, statt strikt einer Chronologie zu folgen.“

Tullns neue Pflichtlektüre

Das neue Standardwerk zur Geschichte der Stadt gibt spannende Einblicke, sei es bei den Tullner Bürgern, die wissen wollen, wie sich ihre Stadt entwickelt hat, in Schulklassen, die einen Einblick in die Geschichte und in den Wandel der Institutionen erhalten möchten oder bei Touristen, die Besonderheiten erfahren wollen, die Tulln von anderen Städten unterscheidet.

„Eine lange Geschichte bringt naturgemäß unzählige Erlebnisse und Erfahrungen mit sich, die das Leben und die Bürger bis heute prägen. Wir bieten den Bürgern mit diesem Buch die Gelegenheit, bisher Unbekanntes über ihre Heimat zu erfahren und sich so noch enger mit ihr verbunden zu fühlen.

Nicht weniger interessant sind die Essays des Buches für Freunde unserer schönen Stadt und für allgemein historisch interessierte Personen. Sie werden nicht enttäuscht sein“, freut sich Bürgermeister Peter Eisenschenk über die Neuerscheinung. Entstanden ist „Tulln-Momente einer Stadt“, das im niederösterreichischem Kral Verlag erscheint, unter Beteiligung vieler Personen, die sich allesamt durch ihr großes Engagement und ihre Leidenschaft für die Geschichte Tullns auszeichnen. Allen voran Johannes Ramharter, der die Koordination des Großprojektes mit viel Fachwissen und Durchhaltevermögen vorangetrieben hat sowie Heidemarie Bachhofer, deren gewissenhafte Redaktionsarbeit weit über den üblichen Rahmen hinausging.