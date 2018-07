Der treue Begleiter unserer Erde rückt bei allen Astronomen Mitteleuropas besonders in den Mittelpunkt. Vor 49 Jahren setzte Neil Armstrong einen ersten Fußabdruck auf die Oberfläche des Mondes. Am kommenden Freitag findet dann eine Jahrhundert-Mondfinsternis statt. Einer, der besonders davon beeindruckt ist, ist der Tullner Frank Brücher.

Die Sterne sind seine Leidenschaft. Frank Brücher freut sich schon auf die Mondfinsternis am Freitag. | privat

„Es ist schon interessant und passiert auch nicht so häufig. Schließlich dauert die Mondfinsternis ganze 103 Minuten. Das Maximum einer solchen Finsternis kann 105 Minuten betragen“, sehnt Frank Brücher das Ereignis schon herbei. Bei der Mondfinsternis schiebt sich die Erde vor die Sonne und erzeugt so einen Schatten auf dem Mond. Voraussetzungen für die gute Beobachtung einer totalen Mondfinsternis sind gutes Wetter, Vollmond und „man sollte sich möglichst weg von der Stadt bewegen“, rät Brücher.

Wie läuft die Finsternis ab? – Zunächst ist der Schatten auf dem Mond nicht deutlich erkennbar. „Er ist diffus aufgrund der Atmosphäre. Dann wandert er weiter auf der Oberfläche des Mondes hinein“ schildert Brücher, der auch seit 19 Jahren Mitglied des Amateur-Astronomenvereins „Antares“ in Michelbach ist.

„Bei Vollmond sind gewöhnlich nur wenige Sterne erkennbar. Bei Finsternis tauchen auf einmal tausende auf“, erklärt Brücher die Faszination. Außerdem gebe es einen sogenannten „Blutmond“. Dabei wird das Licht gebrochen, und das langwelligere rote Licht erreicht die Erde.

Er selbst werde nach Michelbach fahren. Schon in seiner Kindheit hatte ihn die Faszination „Astronomie“ gepackt. Nicht zuletzt aus einem Grund: „Man schaut eigentlich in die Vergangenheit, da das Licht schon zigtausend Jahre unterwegs ist“, sinniert Brücher.

Doch auch der Mars hat es ihm angetan. Der ist nämlich derzeit auch „nur“ 59 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und daher fast schon greifbar.

„Durch ein Teleskop sind sogar die Polkappen erkennbar“, schildert Brücher.

Ob das muntere Finsternis-Beobachten wettertechnisch möglich ist, scheint derzeit allerdings noch nicht ganz gewiss zu sein.

Der Hobby-Wetterfrosch des Wienerwaldes, Peter Madritsch, schaute für die NÖN extra in seine Wetterkarten. „Aus heutiger Sicht (Anm. Montag) können Regenschauer und Gewitter auftreten“, so Madritsch. Dennoch, einen Blick ist der Mond am Freitagabend sicher wert.