Sie starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mit. Beim Opfer soll es sich um eine 32-jährige Mazedonierin handeln.

Als tatverdächtig gilt der 36-jährige Ehemann der Frau, ebenfalls mazedonischer Staatsbürger. Der Mann stach zu und ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen. Es soll auch Zeugen geben.

Tatort in Tulln | Thomas Peischl

Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Laut Holub war vorerst nicht klar, ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer oder einen anderen spitzen Gegenstand gehandelt hatte.

Vierte tödliche Gewalttat in NÖ

Die Attacke auf die 32-Jährige war bereits die vierte tödliche Gewalttat an einer Frau in Niederösterreich in diesem Jahr. Am 8. Jänner wurde eine 40-Jährige in Amstetten erstochen , einen Tag später eine 50-Jährige in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in Wiener Neustadt die Leiche einer 16-Jährigen in einem Park entdeckt. Der Tod des Mädchens trat laut Obduktion durch Ersticken ein.

Die Tatverdächtigen in den drei Fällen sind ebenfalls jeweils Männer. Alle befinden sich in Untersuchungshaft.