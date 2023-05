Biker-Sternwallfahrt für guten Zweck führte über Absdorf

Der HOCC (Harley Owners Charity Club) veranstaltete unter dem Motto „Biker fahren für Mütter - Biker gegen Gewalt an Frauen“ eine Sternwallfahrt aus drei Richtungen zum Stephansdom. Die Route West startete in St. Pölten und ging über Hadersdorf, Absdorf und Höbersdorf zum Ziel nach Wien. An den Stationen sammelten die Biker Spenden für die St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien, die Schwangere und Mütter in Notsituationen unterstützt.

In Absdorf empfingen Vertreterinnen und Vertreter des Pfarrgemeinderats, einige Motorradfreunde und Altpfarrer Roland Moser die motorisierten Wallfahrer. Leopold Fischer informierte sie über die Geschichte des Orts und die neu renovierte Pfarrkirche. Nach einem kurzen Gebet und einem Imbiss mit kühlen Getränken bedankten sich die Biker für die Gastfreundschaft und brachen zu ihrer nächsten Etappe nach Höbersdorf auf.

