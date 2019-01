Die FF Muckendorf-Wipfing wurde am Samstagabend zu einem Brandeinsatz in Muckendorf alarmiert. Es wurde ein Brand in der Stromsiedlung gemeldet. Da eindeutige Flammen zu sehen waren, wurde die FF Zeiselmauer zur Unterstützung alarmiert.

Weitere Spaziergänger, die mit ihrem Hund in der Umgebung waren, nahmen ebenfalls die Flammen wahr und eilten zu dem Objekt. Mit hoher Zivilcourage wurde vor Ort begonnen mit Wasserkübeln den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung zu verlangsamen. Ein ganz großes „Danke“ von der Feuerwehr ergeht an dieser Stelle an Christian und Anita Mayerhofer für ihren engagierten Einsatz. Christian Mayerhofer führte mit Wasserkübeln die ersten Löschmaßnahmen durch und konnte so die Ausbreitung verzögern und weiteren Schaden verhindern.

Aus ungeklärter Ursache begann eine Gartenhütte zu brennen und die Flammen schlugen auf die Hecke über. Zu Beginn wurde die brennende Hecke durch einen Angriff rasch niedergeschlagen. Währenddessen wurde eine weitere Löschleitung im Gartenbereich in Stellung gebracht, die vom Atemschutztrupp vorgenommen wurde. Da eine Lagerung von Gasflaschen vermutet wurde, war die Lage zunächst heikler als angenommen. Während die FF-Kräfte im Brandobjekt arbeiteten, wurde von der Feuerwehr Zeiselmauer ein weiterer Atemschutztrupp in Bereitschaft gesetzt und die Wasserversorgung durchgeführt. „Glücklicherweise befanden sich keine Gasflaschen in der Hütte und so wurde der Brand ohne weitere Probleme abgelöscht“, so Kommandant Roman Kainz.