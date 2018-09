Für Diskussion bei der letzten Gemeinderatssitzung sorgte die Anfrage von Hutchinson Drei Austria GmbH. Das Telekommunikationsunternehmen möchte den bereits vorhandenen Handymasten bei der Feuerwehr mitnutzen oder einen neuen Masten bei der Bahn (etwas weiter östlich, vom bereits vorhandenen Masten) auf Eisenbahngrund errichten lassen. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Kindergarten.

So wird von einigen Gemeinderäten und Anrainern eine noch höhere (gefährliche) Strahlung befürchtet. Bürgermeister Hermann Grüssinger will auch als Umweltgemeinderat keinen zweiten Masten. So wurde für die Mitbenutzung des bereits stehenden Handymasten mehrheitlich dafür gestimmt (9 WMW). Mit Nein stimmten SPÖ (2), Grüne (1) und eine freie Abgeordnete.

Da Patrick Volkert aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, wurde nun ein neuer Vertreter in den GVA Tulln entsendet. Gemeinderat Leo Geiger übernimmt dieses Amt. Weiters musste die Geschäftsführung der KommReal Muckendorf-Wipfing GmbH (eine 100-prozentige Tochterfirma der Gemeinde) geändert werden. Neben Prokurist Werner Charvát wurde Bürgermeister Hermann Grüssinger als Geschäftsführer bestellt.