Langermühle in Atzenbrugg öffnete die Tore

Am 14. Oktober versammelten sich zahlreiche begeisterte Besucherinnen und Besucher, um an den Feierlichkeiten des ersten österreichischen Mühlentags teilzunehmen, der von 60 Mühlen im ganzen Land gemeinsam zelebriert wurde. Die Langer-Mühle in Atzenbrugg war eine der stolzen Teilnehmerinnen, die ihre Tore für die Gäste öffnete und einen unvergesslichen Einblick in die Welt der Mühle bot. Das Fest war geprägt von einer Vielzahl an Erlebnissen, die die Gäste in die reiche Kultur und Geschichte der Mühlen eintauchen ließen. Die traditionelle Live-Musik der Blasmusik Heiligeneich schuf eine festliche Stimmung, während die kleinen Gäste sich am Kinderschminken erfreuten und ihre eigenen Lebkuchenherzen gestalten konnten, angeleitet von den kreativen Händen der Herzerl-Mitzi.

Mahlverfahren ist traditionsreiches Handwerk in der Langermühle Atzenbrugg

Eines der bemerkenswertesten Highlights des Tages war zweifellos der Einblick in das traditionsreiche Mahlverfahren, das in der Langer-Mühle Atzenbrugg immer noch als Handwerk ausgeführt wird. Die Besucherinnen und Besucher hatten Gelegenheit, an geführten Mühlenspaziergängen teilzunehmen und den faszinierenden Prozess des Mehlmahlens hautnah zu erleben. Das Gratisabfassen des gemahlenen Mehls per Hand verlieh dieser einzigartigen Erfahrung eine persönliche Note und eine Erinnerung zum Mitnehmen. Neben dem Erlebnis des traditionellen Handwerks konnten die Gäste auch die regionalen kulinarischen Genüsse genießen, darunter die verlockenden Feuerflecken der Seminarbäuerin Ingrid Müller und die erlesenen Weine vom Weingut Kopp aus Hütteldorf.

Die Langer-Mühle in Atzenbrugg strahlte im Glanz der Feierlichkeiten und verband gekonnt die Vergangenheit mit dem heutigen Zeitgeist. Die Veranstaltung faszinierte die Gäste und vermittelte ein Gefühl der Wertschätzung für die lange Geschichte und die Bedeutung der Mühlenkultur, die oft in der Hektik des modernen Lebens vergessen wird.