1. Tullner Donau Clean-Up mit den Grünen

Gesponsert wurde die, im September gleichzeitig an verschiedenen Orten initiierte, Aktion von der deutschen Organisation RhineCleanUp, die entlang von mittlerweile 21 Flüssen Sammelaktionen organisiert und unterstützt, um so die Vermüllung der Meere einzudämmen. Schließlich werden mehr als 70 Prozent des Plastikmülls, der in Meeren landet, über Flüsse dorthin transportiert.

Die Tullner Müllersammlerinnen und -sammler fischten und sammelten innerhalb von drei Stunden beachtliche Mengen an Zigarettenstummeln, Aludosen, Styropor- und Plasikteilen in der Uferzone - kuriosester Fund: eine Hantelstange. Parteiobfrau Veronika Holzmann bilanziert: „Müllsammelaktionen sind ein idealer Weg, um Bewusstsein für Umweltprobleme zu schaffen. Die Bewegung an der frischen Luft und das gemeinsame Sammeln verbinden. Eine schöne Art, einen Ort sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat!“ Weitere Infos: https://www.donaucleanup.org/de