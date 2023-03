Tullner Reparaturcafé zieht Bilanz

Das Reparaturcafé im Minoritensaal erfreut sich bisher großen Interesses. Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter im Reparaturcafé sorgten dafür, dass bei jeder der bisherigen Veranstaltungen über 40 „Patienten“ behandelt werden konnten. Rund die Hälfte der Besucher geht dann mit erfolgreich reparierten Küchen- und Haushaltsgeräten, Werkzeugen, Textilien, Möbeln und Fahrrädern wieder nach Hause. Einiges kann zwar nicht unmittelbar repariert, aber die weitere Vorgehensweise geklärt werden. Manches kann jedoch nicht wiederbelebt werden, aber selbst diese Klärungen sind hilfreich.

Aktivist Michel Heftrich kommt zu Besuch

Natürlich dient das Reparaturcafé mit seinem Tun nicht nur dem eigenen Geldbeutel, sondern auch der Umwelt, da Ressourcen geschont werden. Zum nächsten Termin am Dienstag, 28. März wird auch der Besuch eines Aktivisten erwartet. Michel Heftrich wird auf seiner Fahrradtour durch Europa rund 50 Reparaturcafés besuchen, darunter auch das in Tulln.

Die Mitarbeiterin Christa Gutmann, hat schließlich ihre Perspektive als Psychotherapeutin im Erlebnisbericht „Das Tullner Reparaturcafé - ein Erfolgsprojekt des Miteinanders“ (auf der Website zu finden) dargelegt und damit die über das reine Reparieren hinausgehende Wirkung des Reparaturcafés nahegebracht. Das Reparaturcafé findet immer am letzten Dienstag im Monat von 17 bis 20 Uhr statt. Neben Elektrikern, Radtechnikern und „Allgemein“-Reparateuren wird in geraden Monaten (April, Juni, etc.) auch ein „Buchdoktor“ aushelfen.

